Roma | sospensione dell’erogazione dell’acqua in XI e XV Municipio per lavori di manutenzione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 novembre 2023) Acea Ato 2, la società che gestisce il servizio idrico integrato a, ha annunciato che sarà necessario sospendere l’erogazionein alcune zone dei Municipi XI e XV. Le chiusurenell’XI e XVdiL’intervento disi svolgerà dalle 20:30 di giovedì 9 novembre alle 7 di venerdì 10 novembre. Durante questo periodo, gli utenti potrebbero sperimentare abbassamenti di pressione e possibili interruzioni nell’erogazionenelle seguenti strade e zone: Via Cassia (da via della Torre delle Cornacchie al civico 1171) Via Trionfale (da via Cassia a via di Colle Vecchio) Via Giulio Galli Via della Giustiniana (da via Cassia al civico 953) Via Italo Piccagli Via Guido Rattoppatore Via Riccardo Moretti Via dell’Ospedaletto ...