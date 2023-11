Roma | incidente in moto per funzionario Bankitalia

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) Morto inall’Eur, travolto da una Smart condotta da un ragazzo di 19 anni. Gaetano Pecorella, 61 anni,della Banca d’Italia, è morto nel pomeriggio di ieri all’ospedale Sant’Eugenio dopo essere rimasto coinvolto nell’ennesimostradale di. Dall’inizio dell’anno le vittime ae in provincia sono 167, circa la metà in sella ae scooter. Al pari di Pecorella, padre di due ragazzi di 14 e 17 anni, che stava guidando una Kawasaki quando è stato investito dalla city car. Stando ai primi accertamenti da parte della polizia municipale, il giovane al volante non gli avrebbe dato la precedenza all’incrocio fra via Tiberiade e viale dei Primati Sportivi. Rapidi i soccorsi da parte del personale medico di un’ambulanza del 118: i medici hanno rianimato il ...