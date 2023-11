Roma | il richiamo del prof all’alunno degenera in rissa | due pugni atterrano il docente che finisce in ospedale

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 novembre 2023) Un diverbio trae alunnoin lite violenta e dall’aula scolastica tracima in quella del tribunale. È finita così tra unessore e un alunno di un istituto tecnicoessionale della capitale, teatro di un diverbioto in, con una scazzottata trae studente la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia che ha raccolto le testimonianze dei due. Ma se la ricostruzione è ancora incerta, quel che è assolutamente indubitabile è che la notizia della scazzottata nell’istituto di, che arriva a ridosso del caso denunciato in Sardegna, del genitore di un ragazzo che ha preso a testate l’insegnante del figlio, “reo” di averlo rimproverato, non fanno che alimentare l’immagine di una scuola vissuta come una trincea dove ...