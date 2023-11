Roma commercio – Casini e Leoncini Iv | “Sull’acquisizione dell’area mercato di Val Melaina ancora nessuna certezza”

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) “La conclusione dell’iter di acquisizionedeldi Val, nel Municipio III, deve essere un obiettivo di questa consiliatura. Il terreno è infatti di proprietà dell’INPS e il Comune non ha titolo per intervenire sullo spazio mercatale né può stanziare fondi per la sua riqualificazione. La vicenda va avanti da quasi trent’anni e ha nel tempo penalizzato pesantemente non solo gli operatori, che scontano in particolare l’assenza di manutenzione e la mancanza di servizi, ma anche i tanti cittadini che frequentano quei banchi e fanno i conti con il progressivo degrado degli spazi. È inaccettabile che ilsiain queste condizioni. Bisogna con urgenza metterlo in sicurezza e riqualificarlo, sistemare l’area delle soste a rotazione e le zone dedicate a parcheggio e raccolta ...