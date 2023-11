Roma | all’Eur arriva la Champions League di calcio balilla | date e programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 novembre 2023) Dal 16 al 19 novembre il Centro tecnico federale Fib, in via Fiume Bianco a, tornerà ad ospitare l’evento internazionale della Europeandi. La competizione è promossa dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla Licb, la Lega Italiana, sotto l’egida dell’Itsf, l’International Table Soccer Federation, e con il patrocinio della Regione Lazio, del MunicipioIX Eur e del Coni. All’evento sono attesi più di 400 giocatori in rappresentanza di oltre 40 club: 23 per gli uomini, 14 per le donne e 7 per i veterani. Ilper la cooperazione internazionale Ala...