Rocky Horror Show 50° anniversario | il tour italiano dall’8 novembre 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 7 novembre 2023) The Rocky, il leggendario musical di Richard O’Brien, celebra il suo imperdibile 50°con un nuovo lungoche, a grande richiesta, farà tappa in molte città italiane: Torino, Napoli, Roma, Milano, Padova per poi arrivare fino in Slovenia, a Lubiana. Dal lontano giugno 1973 quando lodebuttava per la prima volta a Londra al Royal Court Theatre, The Rockyè diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo. Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoiinternazionali registrando straordinari sold out. Lo scorsoha registrato il tutto esaurito in ...