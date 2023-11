Ritrovata l' ottava vittima del maltempo in Toscana

Leggi su agi

(Di martedì 7 novembre 2023) AGI - E' stato ritrovato nei pressi di un vivaio di Iolo il cadavere di Antonio Tumolo, 84 anni, ultimo disperso delche si e' abbattuto sullaa partire dal 2 novembre. Di lui si erano perdute le tracce proprio dal 2 novembre, mentre stava tornava a casa. Il bilancio dei morti per l'alluvione insale cosi' a 8 vittime. I danni stimati sono di almeno mezzo miliardo di euro, come ha riferito il presidente della Regione, Eugenio Giani, che è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza. La domenica è trascorsa abbastanza tranquilla nonostante i forti venti e le piogge intense cadute nella notte nelle zone già alluvionate. Ci sono state nuove tracimazioni di torrenti e corsi d'acqua a Quarrata e Montale, nel Pistoiese, e a Montemurlo, in provincia di Prato. "Massimo impegno per risollevarci, ...