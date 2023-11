Ristorante multa i clienti “che non sanno fare i genitori” | il dibattito sui locali childfree

(Di martedì 7 novembre 2023) Una coppia diamericani è statata dopo che il loro figlio avrebbe disturbato gli altriall’interno di un: è successo al Toccoa Riverside di Blue Ridge, in Georgia, quando, al momento del pagamento, il proprietario ha aggiunto un sovrapprezzo di 50 dollari allo scontrino della famiglia per questa ragione.che, però, era prevista dal menù: “È una regola che abbiamo inserito alcuni anni fa, durante i primi giorni della pandemia – si giustifica Tim Richter, proprietario del locale, con WSB-TV – Vogliamo che ifacciano”. D’altronde, questa non è l’unica norma stramba del locale: oltre all’avvertenza per iche “non”, ...

Qualche giorno fa i media hanno dato risalto alla notizia che i titolari delToccoa Riverside , in Georgia, negli Stati Uniti, hanno messo in conto 50 dollari di '' al babbo di un ...

Personale in nero e scarsa igiene: ristorante chiuso e maxi multa Il Centro

Ristorante Usa, multe ai genitori che non sanno controllare i figli a ... Vanity Fair Italia

Ristorante stellato multa i camerieri che arrivano in ritardo: 10 euro per 5 minuti (a salire). «Intollerabile» “Il cibo è uno dei modi più autentici per esplorare una cultura e una comunità”, afferma ...Sotto accusa ci sarebbe un salame prodotto e venduto in zona. I malesseri sono insorti dopo avere consumato un pasto in un noto locale. Ats ha disposto le analisi in tutta la filiera del prodotto.