Ristorante multa i clienti “che non sanno fare i genitori” | il dibattito sui locali childfree

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 7 novembre 2023) Una coppia diamericani è statata dopo che il loro figlio avrebbe disturbato gli altriall’interno di un: è successo al Toccoa Riverside di Blue Ridge, in Georgia, quando, al momento del pagamento, il proprietario ha aggiunto un sovrapprezzo di 50 dollari allo scontrino della famiglia per questa ragione.che, però, era prevista dal menù: “È una regola che abbiamo inserito alcuni anni fa, durante i primi giorni della pandemia – si giustifica Tim Richter, proprietario del locale, con WSB-TV – Vogliamo che ifacciano”. D’altronde, questa non è l’unica norma stramba del locale: oltre all’avvertenza per iche “non”, ...