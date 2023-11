Rissa tra pro Israele e Palestina | ebreo perde la vita negli Usa | GUARDA

(Di martedì 7 novembre 2023) Un uomo di origini ebraiche di 69 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa durante unatra dimostranti proe proa Thousand Oaks, periferia di Los Angeles. La morte di Paul Kessler - questo il nome della vittima - è considerata omicidio da parte delle autorità e non è escluso che possa trattarsi di un crimine d'odio. Kessler dopo essere stato colpito è caduto all'indietro sbattendo anche la testa a terra. Gli effetti della guerra in Medio Oriente e l'antisemitismo dilagano nel mondo.

...andare peggio ad un autista che nella mattinata di oggi è rimasto intrappolato sui binarile ...] Navigazione articoli Bordighera, accoltella giovane durante una: arrestato per tentato ...

Rissa tra ultras di Milan e Psg sui Navigli a Milano: grave un francese, feriti alcuni agenti – Video Il Fatto Quotidiano

Milano, rissa sui Navigli tra ultras del Milan e del Paris Saint-Germain: accoltellato tifoso francese, è grave IL GIORNO

E’ accaduto alle 16 di lunedì, nel momento in cui le auto non possono transitare per l’uscita degli alunni delle primarie. Dopo le insistenze del conducente ...Un tifoso francese di 34 anni è rimasto gravemente ferito ieri dopo la mezzanotte in una rissa tra ultrà francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri. Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti , ...