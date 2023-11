Riforme | Schlein | ' uno solo al comando | stanno facendo peggio di Orban'

..."e accordo con l'Albania Stanno provando a buttare fumogeni per distogliere attenzione dalla manovra che aumenta le tasse e taglia le pensioni. Quindi distrazione di massa". Così Elly...

Riforme: Schlein, daremo battaglia in Parlamento e fuori Agenzia ANSA

Riforme, Schlein: “Riforma pericolosa, giù le mani dal Presidente della Repubblica” La7

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il metodo è la scelta degli amici e di quelli politicamente più vicini. Non c'è logica aziendale in quello che sta facendo il governo sulla Rai, infatti crollano gli ascolt ...Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Riforme e accordo con l'Albania Stanno provando a buttare fumogeni per distogliere attenzione dalla manovra che aumenta le tasse e taglia le pensioni. Quindi distrazione ...