Riforma tecnici e professionali | Boschi Italia Viva | “Una priorità per il Paese Pronti per migliorare il testo in Parlamento”

(Di martedì 7 novembre 2023)considera l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale prevista dal disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’istruzione, e trasmesso al Senato, unaper il. In particolare, è positiva l’idea di individuare forme di stretta convergenza e collaborazione tra attori diversi. Il progetto, infatti, prevede la possibilità di L'articolo .

... intervistato da La Repubblica, si è però unito al coro di critiche nei confronti della... Ma ho dubbiche questa proposta corregga la degenerazione. Forse la aggrava. Si profila il ...

Riforma istituti tecnici e professionali, Valditara: “Spero sia operativa dal 2024-25” Orizzonte Scuola

Nuovi istituti Tecnici, un anno in meno ma docenti e Ata non si toccano: la promessa di Valditara sulla riforma d'approvare entro il 2023 - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Un tribunale di Mosca ha autorizzato oggi l’arresto in contumacia per Lyudmila (Lucy) Stein, ex deputata municipale e componente delle Pussy Riot con l’accusa di aver diffuso false informazioni sull’e ...Riforme, Marcello Pera critico col governo Meloni: "Si profila il rischio che chi nella maggioranza arriva o vuol essere secondo abbia infine più poteri del primo. Mi riferisco ovviamente alla norma a ...