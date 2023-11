Riccardo Romagnoli | il fidanzato di Angelica | asfalta Greta | “Non accetto la morale da una tentatrice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 novembre 2023)Baraldi ha incontrato ilal Grande Fratello. Il 29enne le ha spiegato di non nutrire dubbi nei suoi confronti e, riferendosi aRossetti, fidanzata di Mirko Brunetti, ha detto: “Nonlada una che ha fatto laa Temptation Island”. “Io e la mia famiglia siamo fieri di te e sappiamo chi sei davvero. Non avvelenarti l’anima pure con questi giochetti. Quello che è successo prima non deve frenarti. Si è espressa da sola la situazione. Io nonproprio lada una donna che ha fatto laa Temptation Island. Certe cose devono rimanere nel mondo social. Ti voglio tranquillizzare. Lei dice che tu tocchi gli amici ...