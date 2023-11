Riccardo di Angelica esiste e asfalta Greta | “Non accetto la morale da chi ha fatto la tentatrice”

"Mi ha fatto aprire gli occhi in tante cose e mi ha dato la forza di prendere scelte importanti" ha affermatoparlando di. La concorrente del Grande Fratello oggi si è trasferita a ...

Grande Fratello: chi è Riccardo, il fidanzato di Angelica Baraldi Mediaset Infinity

Riccardo Romagnoli: chi è il fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello 2023 Tvblog

Angelica si è appena salvata dal televoto, ma per lei le emozioni non sono finite! Un Freeze blocca l'intera Casa e in salone entra Riccardo che si avvicina fiero verso di lei. "Sei un'anima pura" dic ...Ecco le pagelle della puntata di lunedì 6 novembre del Grande Fratello. I migliori e peggiori della serata.