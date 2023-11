Renantis e BlueFloat Energy rafforzano il team con 4 nuovi ingressi

(Di martedì 7 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) –, che dal 2021 attraverso una partnership paritetica stanno sviluppando 6 progetti eolici offshore galleggianti al largo delle coste della Puglia, della Calabria e della Sardegna,ilcon 4: Michela Sinesi, Luca Del Pozzo, Michela Presta e Mjriam Biscotti. L'ampliamento e il rafforzamento della squadra, che proseguirà nei prossimi mesi, risponde all'esigenza di far fronte alle molteplici sfide che una tecnologia all'avanguardia nel settore delle rinnovabili come l'eolico offshore galleggiante, rappresenta su più fronti: tecnico, regolatorio, legislativo, commerciale, comunicazione, rapporti istituzionali e con gli stakeholder e il territorio. Sfide chee ...

Questo progetto è stato creato da The European House - Ambrosetti in collaborazione conEnergy, Fincantieri ed Acciaierie d'Italia (ex Ilva) e è stato presentato a Cernobbio. ...

Quattro nuovi ingressi nella comunicazione e rapporti con gli stakeholder per la joint venture Renantis-BlueFloat e 6 progetti eolici offshore in sviluppo. Ecco i nomi ...“Il legame tra energia e acqua si sta rafforzando perché è evidente che la produzione di energia molto spesso dipende dall’acqua, non solo nell’idroelettrico, ma anche per raffreddare alcuni processi.