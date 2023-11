Red Ronnie | “Ho intervistato Jimi Hendrix nell’aldilà | mi ha detto di essere un alieno”

Lo scateno siciliano è già in tour con il suo libro fresco di uscita,'Non tutto è successo!', che vanta la prefazione di Catena Fiorello e la postfazione di. - Stampa l'articolo - Invia ad ...

Red Ronnie: “Ho parlato con Jimi Hendrix dall’Aldilà, mi ha confessato che è un alieno Il Fatto Quotidiano

Red Ronnie e il dialogo con Jimi Hendrix dall'aldilà: «Mi ha confessato che è un alieno. Tornerà a trovarmi» Corriere della Sera

a cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ...Non c’è proprio feeling tra Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, due ex presidenti di Regione. Entrambi hanno avuto dei trascorsi giudiziari in merito a rapporti con la mafia. Lombardo è stato assolto, ...