Real Madrid | rinnovo di contratto fino al 2029 per Camavinga

(Di martedì 7 novembre 2023) Eduardoha prolungato il suocon ilper altri due annial. Ad annunciarlo è il club madrileno in un comunicato, che non fornisce però le cifre dell’accordo. Secondo la stampa spagnola però, come per i recenti prolungamenti dei brasiliani Rodrygo e Vinicius, anche questosarebbe accompagnato da una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Una grande prova di fiducia da parte del club merengue nei confronti del nazionale francese, arrivato al Bernabeu nell’ultima giornata di mercato dell’estate 2021 dal Rennes per 30 milioni di euro a soli 18 anni. Vice campione del mondo in Qatar nel 2022 con i Blues,ha vinto una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, una Liga, ...

Il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham, infortunato alla spalla sinistra, è in dubbio per il prossimo turno di Champions League, nel quale i madrileni riceveranno lo Sporting Braga. "Non so se ...