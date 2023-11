Re Carlo si prende la sua rivincita e accetta l’invito al grande evento

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo un difficile anno di prova come sovrano, reIII è pronto ad abbracciare i propri impegni senza lasciarsi condizionare. Di recente, infatti, la coppia regnante si è recata in Kenya per la prima visita di stato in uno dei Paesi membri del Commonwealth. Per il futuro, però, il Re ha giàto di essere presente ad un evento che gli sta molto a cuore e a cui ha dovuto rinunciare lo scorso anno. Come confermato da Buckingham Palace, reIII ha deciso dire un invito per un evento che gli sta a cuore. Il Sovrano, infatti, si recherà presto negli Emirati Arabi Uniti per un grande evento. Sarà proprio lui a pronunciare il discorso inaugurale il prossimo primo dicembre, primeggiando tra tanti altri capi di stato presenti come lui all’importante conferenza. AnsaQuest’anno – secondo la fonte ufficiale – ...