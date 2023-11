Raspadori | «La Nazionale mi ha dato tanta autostima»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) L’attaccante del Napoli, Giacomo, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Union Berlino: «Sicuramente è scontato dire che sia il sogno di ogni bambino giocare la Champions. Io ho la fortuna e il privilegio di poterlo fare con la maglia del Napoli che ti carica ancora di più» L’avranno capito tutti che il ruolo diè quello di attaccante centrale? «L’importante è che arrivino i risultati della squadra. Se poi sono nelle condizioni di esprimermi al meglio al centro o in un altro ruolo cambia poco. L’importante è la squadra» L’Union Berlino è in un’incredibile striscia negativa. «Hanno delle difficoltà e dobbiamo cercare di iniziare conintensità, per aumentare le loro difficoltà. Hanno bisogno di trovare fiducia nei primi minuti, noi dovremo metterli sotto da subito» Il Maradona è un problema per ...