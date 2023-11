Raspadori in conferenza – LIVE

Confermatissimo il tridente offensivo composto da Politano,e Kvaratskhelia. Segui lastampa del tecnico azzurro su Calciomercato.it.

Napoli Union Berlino Champions League: conferenza Raspadori ... CalcioNapoli24

LIVE - Napoli-Union Berlino, segui la conferenza stampa di Garcia e ... IamNaples.it

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...Nella giornata di oggi Rudi Garcia risponderà alle domande della stampa in conferenza stampa alle ore 14. Ad affiancare il tecnico sarà Giacomo Raspadori. Potrete seguire la diretta testuale su ...