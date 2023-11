Rapine in serie nel Napoletano | sannita scarcerato e trasferito in comunità

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEra accusato di rapina aggravata, furto, in continuazione, con la recidiva infraquinquennale, per il qual motivo era stato arrestato epresso la casa circondariale di Poggioreale. 45 anni, originario di Benevento ma sposato a Giugliano, dove viveva da anni con moglie e figli. Una escalation criminale diinche aveva messo ferro e fuoco il. L’indagine – già avviata lo scorso 20 febbraio, giorno in cui ignoti avevano rapinato il Gold Bet di Quarto – ebbe l’impennata decisiva quando il 23 febbraio un uomo a bordo di una fiat Panda aveva consumato una rapina nel Road bar di Pozzuoli. I Carabinieri analizzarono per ore le immagini di diversi sistemi di videosorveglianza: quella panda aveva delle targhe che erano state rubate la stessa mattina a via Rosini. I ...