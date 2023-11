Rai | Schlein | ' destra mette amici e crollano ascolti | da Pd riforma per autonomia azienda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il metodo è la scelta deglie di quelli politicamente più vicini. Non c'è logicale in quello che sta facendo il governo sulla Rai, infattigliè una perdita per tutto il Paese. Per questo noi stiamo preparando unaper rendere indipendente la Rai". Così Ellya Di Martedì su La7.