Rai | bocciato Pino Insegno Tornano Insinna e Giletti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 novembre 2023) Flaviotornerà al timone dell’ereditàsarebbe statodalla Rai. Stando a Corriere della Sera, i bassi ascolti de “Il Mercante in Fiera”, su Rai Due avrebbero portato la Rai a non dargli altri programmi. Si parla così del ritorno di Flavioche da gennaio dovrebbe assumere nuovamente la conduzione dell’eredità. La decisione sarebbe ormai definitiva e la scelta sarebbe stata presa anche in vorrà della prossima stagione televisiva. Intanto, sempre secondo il quotidiano, è ormai ufficiale il ritorno, su Rai Uno di Massimo“per le celebrazioni della Radio e della Tv in programma e poi, da aprile, con le inchieste giornalistiche”. Leggi anche: Corrado Augias a La7: il conduttore e l’addio alla Rai Su Rai 2, invece, potrebbe arrivare un nuovo ...