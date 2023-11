Raffaele Cantone torna a Caserta con i giovani del Liceo Manzoni e di Informare

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 7 novembre 2023). Una mattinata importante per gli alunni delStatale Alessandroe per i cittadini di, grazie al dibattito organizzato dall’Associazione Centro Studi Officina Volturno e Magazine, in collaborazione con il suddetto. Il 10 novembre alle ore 10, presso l’Auditorium Provinciale diin via Ceccano, arriva, già Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e attuale Procuratore Capo di Perugia. Un dibattito volto a sviluppare insieme aila necessità di diffondere una cultura dell’anticorruzione, come ribadito dalla Dirigente Vairo: “La cultura della legalità è il caposaldo del nostro modello educativo. Da qui lo sviluppo di sinergie come quella ...