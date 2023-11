Quota 103 e Ape Social | ecco quanti possono andare in pensione nel 2024

(Di martedì 7 novembre 2023) Con la ‘stretta’ contenuta nella Manovrain materia di pensioni,103 e Aperiguarderanno solo 10.000 persone. E’ il quadro che il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari ha delineato oggi nell’audizione al Senato sulla legge di bilancio. Il pacchetto previdenza “ha qualcosa di clamoroso”, ha aggiunto, sottolineando che le modifiche allo schema103 “confermano e addirittura la peggiorano” la legge Fornero “neutralizzando, di fatto, le già insufficienti misure di flessibilità in uscita, con i nuovi requisiti più restrittivi, infatti,103 e apee riguarderanno nel complesso nemmeno 10.000 persone, mentre opzione donna, ulteriormente peggiorata con l’incremento di un anno dell’età anagrafica, rimarrà concretamente inutilizzata”. Quanto all ...

È una finanziaria che non si limita soltanto a tagliare i rendimenti delle future pensioni dei medici rientranti nel “sistema misto”, ma che aumenta ancora le penalizzazioni economiche per l’uscita ...Nota congiunta firmata da Aaroi Emac. Fp Cgil Medici, FVM, Uil Medici e Cisl Medici in cui i sindacati denunciano tutta la loro insoddisfazione per la Legge di Bilancio: “Chiediamo un incontro al Mini ...