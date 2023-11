“Questo volevamo dirlo noi” Andreas Muller e Veronica Peparini | cosa è successo dopo l’annuncio della gravidanza

(Di martedì 7 novembre 2023) La voce circolava già da qualche ora, poil’hanno confermata nel salotto di Silvia Toffanin: aspettano due gemelle. Un annuncio bellissimo arrivato nel corso dell’intervista di coppia che si è innamorata ad Amici di Maria De Filippi a Verissimo. La coreografa ha 52 anni, il ballerino ed ex allievoscuola più famosatv 27. Una differenza d’età importante ma solo sulla carta, visto che il loro amore dura ormai da 5 anni e presto saranno genitori di due bambine. “Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età, maè venuto tutto subito per fortuna. Saremo genitori di due gemellini”, sono state le parole diche ha poi aggiunto: “Alla famiglia di ...

Nonostantela squadra ha dimostrato una grande personalità con una gara maschia ma sostanzialmente corretta portando via il punto cheper ricominciare finalmente a smuovere una ...

"Volevamo vincerla, questo è un gran gruppo" - "Volevamo vincerla ... il Resto del Carlino

Robur, Lollo a Siena Tv: “Siamo dove volevamo essere, ma ancora non abbiamo fatto niente” RadioSienaTv

Questo mi ha permesso, per esempio ... Noi invece abbiamo realizzato un corso super-intensivo di cinque giorni consecutivi. Poi magari in futuro vorremmo realizzare altre lezioni per insegnare come ...Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...