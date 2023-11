Quella mattina del 7 ottobre Il racconto di chi è sopravvissuto all' attacco di Hamas

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 novembre 2023) Pubblichiamo un thread su X del corrispondente diplomatico per il quotidiano israeliano Haaretz, Amir Tibon: Un mese fa, a quest'ora, ho dovuto dire alle mie due figlie – una di 3 anni e mezzo e una di 20 mesi – che dovevano rimanere completamente in silenzio. Nessuna parola, nessun pianto. Erano le 7 del mattino, si erano appena svegliate in una stanza buia, senza elettricità né cibo, e cinque persone stavano gridando fuori dalla finestra. Queste persone hanno iniziato a sparare proiettili in casa nostra dalla finestra del soggiorno. Hanno cercato di sfondare la nostra porta chiusa a chiave con le armi. Hanno lanciato proiettili sulle nostre due auto. Erano terroristi di, armati dalla testa ai piedi, con una missione: entrare e ucciderci. Immaginate di dover dire a una bambina di un anno e mezzo, bloccata in una stanza buia senza cibo, elettricità o ...