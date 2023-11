Quando le prossime gare di sci alpino | orari Zermatt-Cervinia e Levi | dove vederle in tv e streaming C’è Paris

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) La Coppa del Mondo 2023-2024 di scitornerà nel weekend dell’11-12 novembre con un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. La stagione della neve entrerà nel vivo dopo l’antipasto di Soelden,tra l’altro soltanto la gara femminile si era conclusa mentre quella maschile era stata cancellata per vento. Si ripartirà acon due discese libere maschili e acon due slalom femminili. Gli uomini saranno dunque impegnati sul ghiacciaio con la prova veloce, durante la quale si valicherà il confine tra Svizzera e Italia: Dominikprova a tornare in auge e a ottenere un risultato degno di nota nella prima gara stagionale in discesa libera, finalmente si riuscirà a disputare questo Opening dopo la cancellazione dell’anno scorso. Le donne andranno ...