Pullman con decine di studenti finisce fuori strada

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023) Un tragico incidente ha colpito la comunità di Montescaglioso, in provincia di Matera. Un autobus della linea Fal è uscito diintorno alle 15:30 vicino a contrada Pineta, a pochi chilometri dalla città. Il veicolo trasportava circa cinquanta passeggeri, per lo più, e 28 di loro hanno subito ferite nell’incidente. Uno studente in particolare ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Madonna della Grazie” in elicottero. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità stanno investigando le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsili, insieme al sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che ha espresso il suo cordoglio e la sua preoccupazione per l’accaduto, notando la fortunata coincidenza di alcuni operatori sanitari che si trovavano nelle ...