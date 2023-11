PSG | Lucas Hernandez | 'Il Milan? Theo è vendicativo'

PORTIERI : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City),Perri (Botafogo); DIFENSORI : ... Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (); CENTROCAMPISTI : ...

Milan-PSG, Lucas Hernández: “All’andata emozioni forti. Theo è vendicativo” Pianeta Milan

PSG-Milan, Theo Hernandez sfida il fratello Lucas per la prima volta Sky Sport

Nesta terça-feira (7), Milan e PSG se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Grupo F da Champions Legue. Maignan, Calábria, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Musah, Loftus-Cheek ...Rossoneri in cerca di riscatto in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ecco dove vedere la partita in diretta tv o streaming, le probabili ...