PSG | Al Khelaifi | “Nessuna rivoluzione | la nostra è un’evoluzione Mbappé il migliore al mondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) “Mi dispiace non esserci, ho provato a convincere il medico, ma non si può fare. San Siro ha storia e atmosfera incredibili. È una fortezza dove si gioca contro 12 avversari. E amo Milano: ci vengo spesso per affari e svago. La guarderò in tv: sarà una sfida titanica tra grandi club, proprio da Champions”. Così il presidente del Psg, Nasser Al, assente stasera a San Siro causa operazione a un ginocchio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’osservato speciale sarà ovviamente Gigio Donnarumma: “E’ tra i migliori portieri al, è ancora giovane, molto professionale, una persona fantastica. Quando firmò per noi vinse l’Europeo con l’Italia da miglior giocatore, una cosa incredibile per un portiere. Avevamo provato a prenderlo già due o tre anni prima. Quello che ha fatto con il Milan è incredibile. Ho grande rispetto per lui e per ...