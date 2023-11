PSG | Al Khelaifi | “Il comunicato del Real Madrid su Mbappé? Ecco cosa penso”

... Giorgio Furlani è stato intercettato a margine del pranzo Uefa che il Milan sta tenendo a Milano e in cui è presente insieme a Melero per ilmentre sono assenti sia Cardinale che Al(...

PSG, AL KHELAIFI: "A SAN SIRO SI GIOCA CONTRO 12 AVVERSARI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Verso Milan-PSG, Al Khelaifi: "Donnarumma è fantastico, Mbappé il migliore al mondo" Eurosport IT

La Saudi Pro League si prepara a tornare protagonista anche nel mercato di gennaio, visto che la lega saudita sta per approvare come i club del proprio massimo campionato possano tesserare più calciat ...Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Lavoriamo strettamente con l’Uefa per sviluppare il calcio nell’interesse di tutti, generando maggiori risorse per ogni club.