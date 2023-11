Programmi TV di stasera | martedì 7 novembre 2023 Torna la Champions tra l’ultima di Per Elisa | Boomerissima | Le Iene | i talk e la finale di Pechino

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 7 novembre 2023) Milan-PSG (US Mediaset) Rai1, ore 21.30: Per– Il Caso Claps Ultima puntata Fiction. 1×05: Sono passati anni dall’accaduto e la ferita è ancora aperta. Danilo vive in Inghilterra dove è trovata morta una donna, la sua vicina di casa. Una coincidenza che porta Gildo ad indagare. 1×06: Il 17 marzo del 2010 è rinvenuto il corpo di. L’esame sui resti rappresenta la svolta, Restivo è condannato. La famiglia Claps ha finalmente un luogo dove portare un fiore ad. Rai2, ore 21.20:Intrattenimento. Secondo appuntamento con lo show di Alessia Marcuzzi, che propone una nuova sfida generazionale tra Boomer e Millennial. A comporre i due team, ci saranno, per i Boomer, Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni; mentre, per i più giovani Millennial, Cristina ...