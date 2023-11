Prof rimprovera 16enne | il padre a scuola sferra testata al docente

Ancora un'aggressione a un insegnante. È stato dimesso ieri notte dall'ospedale di San Gavino Monreale con una prognosi di 15 giorni il professore di matematica assalito dal padre di uno dei suoi ...

Prof rimprovera 16enne, padre irrompe a scuola e sferra testata al ... Fanpage.it

Sardegna, colpisce con una testata il prof perché aveva rimproverato il figlio TGCOM

(Adnkronos) – Ha rimproverato uno studente distratto, ricevendo in cambio insulti. Poi il ragazzino è uscito dalla classe ed è andato a chiamare il padre. L’uomo si è presentato all’ingresso della ...Una lite in classe, tra un insegnante di laboratorio di 52 anni ed uno studente, 17 anni, che ha ferito l'uomo con due pugni sul volto, mentre lo studente sarebbe stato colpito per primo ...