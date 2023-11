Procura | arrestato un funzionario “Passava gli atti ai criminali

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 7 novembre 2023) Scandalo nelladi Palermo, un addetto al trasporto dei fascicoli era la talpa per latà organizzata,fascicoli ai malavitosi indagati. L'uomo é statodalla polizia per favoreggiamento continuato e aggravato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Secondo l'accusa avrebbe illegittimamente consultato i procedimenti, fotografato e diffusocoperti dal segreto, portato all'esterno fascicoli, informato i diretti interessati su indagini in corso e sulle intercettazioni avviate arrecando un grave danno a diverse inchieste. La notizia dell'esecuzione dell'ordinanza è stata diffusa, con una nota, daltore di Palermo Maurizio de Lucia.