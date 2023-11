Processo Grillo Jr | la giovane accusatrice tra lacrime e denunce | ho provato a lanciarmi su un treno in corsa

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 novembre 2023) AlJr e amici, dura oltre cinque ore il drammatico racconto in aula della ragazza italo-norvegese che, tra, singhiozzi e interruzioni, oggi ha portato in aula la sua ricostruzione di una notte da incubo. La notte da incubo, quella vissuta tra il 6 e il 7 luglio del 2019 nel residence di Beppe, a Porto Cervo, dove secondo la denuncia della, si sarebbe consumata una violenza sessuale di gruppo. Una notte a cui sarebbero seguiti, sempre secondo la testimonianza della ragazza, anni di tormento, di dolore, di disturbi alimentari seri, di ricorso alle droghe con cui stordirsi e non pensare, non ricordare. Interminabili stati di ansia e di depressione che, a sua detta, l’avrebbero indotta a pensare al suicidio. «Dopo lo stupro di gruppo non avevo più voglia di vivere ...