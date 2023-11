Processo Ciro Grillo La vittima in lacrime | volevo urlare ma la voce non usciva

(Di martedì 7 novembre 2023) AGI - L'emozione l'ha sopraffatta mentre 'Silvia' (nome di fantasia) rispondeva alle domande del pm Gregorio Capasso, così nel tribunale di Tempio Pausania è stata sospesa l'udienza delper violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e i tre amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. La giovane, 23 anni, depone per la prima volta dall'inizio del(cominciato oltre un anno fa) e oggi ha cominciato a ripercorrere quanto accaduto durante una vacanza in Costa Smeralda nel luglio 2019. La sospensione è stata decisa dal presidente Marco Contu per consentire alla ragazza di riprendersi e continuare a sottoporsi all'esame del pm. L'udienza, sempre a porte chiuse, è poi ripresa dopo circa un quarto d'ora. Dopo aver risposto a ...

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 07 NOV - "Ero paralizzata, volevo urlare ma non riuscivo a muovermi". Questo - a quanto si è appreso - è uno dei passaggi più drammatici del racconto della ragazza italo-norv ...