Processo Ciro Grillo La vittima dello stupro di gruppo piange in aula | udienza sospesa

Leggi su agi

(Di martedì 7 novembre 2023) AGI - L'emozione l'ha sopraffatta mentre 'Silvia' (nome di fantasia) rispondeva alle domande del pm Gregorio Capasso, cosi' nel tribunale di Tempio Pausania è statal'delper violenza sessuale diin cui sono imputati, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e i tre amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. La giovane, 23 anni, depone per la prima volta dall'inizio del(cominciato oltre un anno fa) e oggi ha cominciato a ripercorrere quanto accaduto durante una vacanza in Costa Smeralda nel luglio 2019. La sospensione è stata decisa dal presidente Marco Contu per consentire alla ragazza di riprendersi e continuare a sottoporsi all'esame del pm. L', sempre a porte ...