Processo Ciro Grillo | la lacrime della ragazza in aula | “Ero paralizzata | volevo urlare ma non ci riuscivo”

(Di martedì 7 novembre 2023), lain: “Ero” È scoppiata inSilvia (nome di fantasia ndr), lache accusa di violenza sessuale di gruppo, figlio di Beppe, e i tre amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, durante la sua deposizione in, presso il tribunale di Tempio Pausania, nela carico dei quattro imputati. Questo il drammatico racconto reso dalladi ciò che sarebbe avvenuto la notte del 16 luglio 2019: “Nona muovermi, nona tirarmi su con le braccia o a fare altro, ero ...

Depone in aula in tribunale a Tempio Pausania la principale accusatrice delper violenza sessuale di gruppo in cui sono imputatiGrillo , figlio del fondatore del M5S, Beppe, e i tre ...

Ciro Grillo, oggi il processo. Udienza drammatica, Silvia in lacrime: «Non sentivo più il mio corpo» Corriere della Sera

Ciro Grillo a processo per stupro, la vittima racconta la violenza in aula tra le lacrime: “Volevo urlare, ma… La Stampa

AGI - L'emozione l'ha sopraffatta mentre 'Silvia' (nome di fantasia) rispondeva alle domande del pm Gregorio Capasso, cosi' nel tribunale di Tempio Pausania è stata sospesa l'udienza del processo per ..."Ero paralizzata, volevo urlare, ma non riuscivo a muovermi". Sarebbero queste le prime parole pronunciate da Silvia (nome di fantasia ndr), la presunta ...