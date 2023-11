Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana | dodicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 10 novembre nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. La squadra di Alessio Dionisi vuole avvicinarsi ai piani alti. La squadra granata deve interrompere la striscia di risultati negativi in campionato. Filippo Inzaghi ora è chiamato ad invertire la rotta. Appuntamento alle 18:30 di venerdì con una sfida che offre molte chiavi di lettura. Scopriamo le possibili scelte dei due allenatori....