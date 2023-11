Priverno | il racconto della 30enne violentata | “Ho sopportato il freddo nuda tra le spine per 6 ore”

Leggi su ildifforme

(Di martedì 7 novembre 2023) “Ricordo le sue urla, la sua violenza carnale, i suoi pugni in testa. Ho reagito nel momento in cui ero sicura di non sbagliare e di riuscire a scappare”. È ilagghiacciante di una ragazza di 30 anni didopo aver accettato un passaggio per tornare a casa e rimasta alL'articolo proviene da Il Difforme.