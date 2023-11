Previdenza | Itinerari previdenziali | 48 | 68 mld euro disavanzo bilancio pensionistico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2021 il/previdenziale italiano, inteso come differenziale delle entrate e uscite delle gestioni Inps privati, Inps ex Inpdap per i dipendenti pubblici e delle casse didei liberi professionisti, ha mostrato undi 48,68 miliardi (in miglioramento rispetto ai 55,034 del 2014, anno di riferimento della precedente regionalizzazione). Valore comunque consistente anche se, nei flussi di cassa presi a riferimento, non sono considerati i trasferimenti dallo Stato, attraverso la gias (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestionio da altri enti, a favore di prestazioni assistenziali o di sostegno alle famiglie, così come sono escluse eventuali contribuzioni figurative dovute ad agevolazioni ...