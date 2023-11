Premio Nazionale Giovanni Bovio – La premiazione si terrà a Napoli

Leggi su espressonapoletano

(Di martedì 7 novembre 2023): c’è tempo fino al 15 novembre per partecipare. Lasi. -COMUNICATO STAMPA- C’è tempo fino al 15 novembre per partecipare al. Numerose le partecipazioni da ogni parte d’Italia Mancano solo pochi giorni al 15 novembre, termine ultimo per aderire alla sesta edizione del ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.