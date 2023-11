Premierato | cosa manca a Renzi per appoggiare la riforma costituzionale del governo Meloni?

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) «Pronti a votare il, se migliorato». Matteoè l’unico leader di opposizione che ha mostrato un’apertura alladel. Tre le richieste di modifica che potrebbe muovere il senatore. Uno, lo scioglimento della Camere subito dopo la caduta del premier eletto. Due, il potere di nomina e di revoca dei ministri affidato al premier. Tre, il secondo turno alle elezioni politiche, introducendo il ballottaggio come avviene per la scelta dei sindaci. La convergenza non è impossibile: il testo di, che ha come scopo preminente l’elezione diretta del capo del, mostra diverse affinità con il disegno di leggeche Italia Viva ha depositato in Senato, lo scorso agosto. ...