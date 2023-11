Premier League | il Tottenham ko in 9 uomini con il Chelsea

(Di martedì 7 novembre 2023) Posticipo di: ilbatte il4-1. Spurs in doppia inferiorità numerica e perdono la testa della classifica Ilsi porta a casa il derby con ilnel positicipo di. La squadra di Pochettino vince in rimonta: apre le danze Kulusevski al 6?, ma alla mezzora Cole Palmer pareggia su rigore, arrivato dopo il rosso a Romero. Nella ripresa altra espulsione per Udogie, fino alla tripletta di Nico Jackson al 75?, 94? e 97?. Sconfitta che per ilsignifica perdere la testa della classifica: il Manchester City è a 27 punti, uno in più della squadra di Postecoglou.

Surreale è forse la parola giusta per descrivere il Monday Night della Premier League. Il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea non si è fatto mancare nulla: due espulsioni – entrambe per gli Spurs ...