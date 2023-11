Polizze costose e aiuti di Stato | ecco perché in Italia solo il 5% di case e piccole imprese è assicurato contro i danni da eventi estremi

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) Le alluvioni che la scorsa settimana hanno messo in ginocchio la Toscana (e non) hanno riacceso i riflettori sul tema delleassicurativeglimeteo. Secondo le stime dell’Agenzia europea per l’Ambiente, tra il 1990 e il 2021 l’ha fatto registrare 92 miliardi di euro di. Un bilancio che, complici i cambiamenti climatici, è destinato a peggiorare anno dopo anno. Eppure, soltanto una minima percentuale die aziende risulta assicurataquesto genere di. Lo dimostrano i dati elaborati da Ania, l’Associazione nazionaleassicuratrici. A giugno 2022, soltanto il 7% delle aziende ha stipulato una polizza per i rischi naturali e climatici. ...