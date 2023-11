Scontro sulle strade della provincia di: accade a Terricciola

Incidente, paura per due donne incastrate nell'auto: portate in ... LA NAZIONE

Pisa, incidente stradale: scontro fra auto a Terricciola. Paura per due donne incastrate Firenze Post

senza incidere sul numero dei giorni di servizio a disposizione delle famiglie (motivo per cui quest’anno i nidi sono stati aperti in anticipo). Si tratta di un’operazione che porterà la città di Pisa ...Terricciola (Pisa), 7 novembre 2023 – Paura a Terricciola, in provincia di Pisa, per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due macchine. Accade sulla Statale 439 in località Capannina. Da capire ...