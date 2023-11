Piove nell’asilo di Casola | “Scuola inagibile e bambini a casa”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Caserta. Questa mattina le mamme deidell’asilo di, piccola frazione del Comune di Caserta che, insiste sul territorio dei Colli Tifatini, nel Quartiere di Casertavecchia, hanno avuto un’amara sorpresa. Direi, più che altro, una brutta doccia fredda. È proprio il caso di dirlo. Sono infatti giunti nel complesso scolastico i Vigili del Fuoco che hanno provveduto, con solerzia, a far uscire i piccoli studenti dal plesso di, poiché dal soffitto dell’istituto provenivano evidenti perdite d’acqua. Innegabile è il disagio avvertito dalle mamme e dai papà di questi piccoli che già da tempo vivono una situazione di precarietà. Disagi, derivanti soprattutto dall’esiguo numero diiscritti, per svariate ragioni, il che fa temere che l’epilogo di una storia che, ha per protagonista la ...