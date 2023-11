(Di martedì 7 novembre 2023) Una decisione a sorpresa, che vuole significare uno strappo con il passato. La Curva Sud, e tutto lo stadio, non canteranno più il celebreis on”, sulle note di “Freed from desire” di Gala. Una scelta condivisa da allenatore e dirigenza, per puntare a nuovi obiettivi e mettere un punto con ciò che oramai è storia. Il grido era nato dopo la vittoria dello scudetto nel 2021-22 e ha accompagnato il Milan nell’ultimo anno e mezzo. Adesso, però, la squadra rossonera dovrà abituarsi a non sentire più “is on” durante il riscaldamento a San. Il significato simbolico è quello di ritorvare nuovi stimoli, persi nelle ultime settimane. Contro l’Udinese sono arrivati i primi fischi verso il Diavolo. Stefano, al termine della partita si è ...

1 Prima delle partite interne del Milan gli altoparlanti non manderanno più Freed from desire di Gala, che i tifosi da due anni reinterpretano con 'is on' : si tratta di una scelta condivisa da tutti , per smettere di guardare ad un trionfo passato e concentrarsi sul presente.

Niente "Pioli is on fire". San Siro non canterà più il coro cult La Gazzetta dello Sport

Milan, niente 'Pioli is on fire' a San Siro GianlucaDiMarzio.com

A San Siro non si canta più ‘Pioli is on fire’. Per la prima volta, dopo anni, nel pre-gara della sfida di Champions League, contro il Psg, non è stato intonato l’inno che ha accompagnato il Milan e ...San Siro non canterà più "Pioli is on fire". Questione di stimoli e di nuovi cori da trovare. Dopo averne fatto un cult riprendendo la canzone di Gala, "Freed from desire", i tifosi non canteranno più ...