Pioli e il 2023 da incubo del Milan

Leggi su panorama

(Di martedì 7 novembre 2023) Equivoci tattici, infortuni, mercato che non sta esprimendo un valore aggiunto e stagione che rischia di compromettersi prima ancora di arrivare al giro di boa. Al capezzale delin crisi stanno accorrendo in tanti e anche la presenza di Gerry Cardinale, ao per assistere alla sfida decisiva di Champions League contro il Psg e per misurare i passi avanti sul dossier stadio, viene letta come tentativo di invertire la tendenza in campo. Il distacco accumulato dall'Inter in campionato e le spalle al muro nel girone europeo sono, però, il problema minore. Soprattutto in Italia c'è tempo per recuperare a patto di tornare ad essere ildi prima. Ecco, la grande domanda è quanto si debba tornare indietro per ritrovare una squadra rossonera in grado di ribellarsi a un destino che pare scritto. La risposta non è consolante, ...